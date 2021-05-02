  2. فلسطينيات
  3. أخبار

أهالي الشيخ جراح: لا صفقة مع المستوطنين... لن نرحل

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 23:12

أهالي الشيخ جراح: لا صفقة مع المستوطنين... لن نرحل
"لن نرحل" على جدران الحيّ ("عرب ٤٨")
تحرير: أحمد دراوشة
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أمهلت المحكمة العليا، اليوم، الأحد، أهالي حيّ الشيخ جرّاح حتى يوم الخميس المقبل للتوصّل إلى اتفاق مع المستوطنين حول منازلهم قبل إخلائها، لكنّ الجواب عند الأهالي محسوم: لن نرحل.

وقال الناشط كرمل القاسم، أحد المهدّدين بالإخلاء، لـ"عرب ٤٨"، إنّ أهالي المنازل سيرفضون أي شيء يمسّ بوجودهم في المنازل والأراضي وحقّهم فيها. وتابع أن عرض المستوطنين هو تثبيت ملكيّتهم (أي المستوطنين) للأرض والمنازل، واعتبار الأهالي "مستأجرين محميّين".

وتابع "ليس بمقدورنا الاعتراف بشيء كهذا. هذه المنازل والأراضي ورثناها عن أجدادنا".

وقالت مصادر لـ"عرب ٤٨" إن عرض المستوطنين هو ألا يخرج الأهالي من منازلهم الآن، لكن بعد وفاة أصحابها فستنتقل ملكيّتها إلى المستوطنين، لا إلى الورثة.

وتصارع العائلات في الحيّ التهجير منذ العام 1972 في المحاكم، وهو ما اعتبره نبيل الكرد، وهو صاحب أحد المنازل، بأنّه "أطول محاكمة مرّت على البلاد.. واستمرت أكثر من 40 عاما".

ويوضح الكرد أن الحي تسكنه العائلات منذ العام 1956، "بعد أن تسلّمنا منازلنا من الحكومة الأردنية التي وعدت في حينه أن تسجّلها باسمنا، ولكن لغاية الآن لم تسجل البيوت، الأمر الذي أدى إلى ما نحن عليه اليوم".

وتابع الكرد أنّ "الإستراتيجية الإسرائيلية واضحة، لا تقتصر على حي الشيخ جراح، ولكنّ لهذا الحي موقعًا إستراتيجيًا مهمًّا، لأنه يربط بين شطريّ المدينة، ويشكّل بالنسبة لهم عائقا للمخطط الذي يطمحون إليه، تحت اسم ’الحوض المقدس’".

من الحيّ ("عرب ٤٨")
من الحيّ ("عرب ٤٨")

ويرى الكرد أنّ قضية الشيخ جراح ليست قضية قانونية، فـ"الهدف من هذه الخطوات والإجراءات يندرج تحت السياسة العامة للاحتلال الإسرائيلي، وهي تفريغ السكان العرب من كل أنحاء البلاد وخاصة مدينة القدس".

وختم الكرد أنّه "بهمة الفلسطينيين وأهالي الحي لن يستطيعوا تمرير مخططهم، يجب على السلطات الفلسطينية والأردنية التوجّه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا لا نعول على القضاء الإسرائيلي وندخل المحاكم هنا مرغمين بحكم واقع الاحتلال".

بينما قالت الناشطة منى الكرد لـ"عرب ٤٨" إنّ الاحتلال يحاول سلب الأراضي الفلسطينية العربية في القدس رويدًا رويدًا، "كي لا تفوح رائحة أعمالهم" على حد قولها.

وتابعت "لا نتأمل من المحكمة الإسرائيلية أي شيء، ونعتبرها محكمة احتلال تريد أن تفرغ هذه الأراضي من العرب الفلسطينيين. انحيازها لصالح الجمعيات اليهودية واضح".

وطالبت الكرد بأن تمرّر السلطات الأردنية كل الأوراق المهمة في هذه القضية لنا في الوقت العاجل، وأن تتّخذ موقفا سياسيا واضحا في هذه مع الاحتلال، ما يحصل في الشيخ جراح هو جريمة حرب يجب أن يُعاقب الاحتلال عليها".

واعتبرت قضيّة الشيخ جراح "قضيّةَ كل الفلسطينيين والعرب عامة، اليوم الشيخ جراح يواجه التهجير، غدا سيكون التهجير في حي آخر، والمؤازرة هي للقدس عامة لا تقتصر علينا".

وأضافت الكرد بأنّ تخوّفاتها تزداد يوما بعد يوم، "نحن نتعامل مع قضاء استعماري يريد أن يطهّرنا عرقيا، وضعنا النفسي مأزوم جدًا، تخيّلوا أنّك مهدد بكل لحظة أن تخلي بيتك الذي بنيتَ فيه كل ذكرياتك وأحلامك، ورأيت فيه طفولتك وشبابك، لكن يبقى الأمل في قلوبنا والصمود حليفنا، نحن أصحاب الحق".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حي الشيخ جراح
#أنقذوا الشيخ جراح
#منى الكرد
#كرمل القاسم
#نبيل الكرد

حوارات

القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

2021-05-01

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مسيرة في حيّ الشيخ جراح دعما لأصحاب المنازل المهدّدة بالإخلاء
مسيرة في حيّ الشيخ جراح دعما لأصحاب المنازل المهدّدة بالإخلاء

2021-05-02

الفصائل الفلسطينيّة تبارك عملية زعترة دون أن تتبناها
الفصائل الفلسطينيّة تبارك عملية زعترة دون أن تتبناها

2021-05-02

استشهاد المسنّة الفلسطينية التي أُصيبت قرب الخليل
استشهاد المسنّة الفلسطينية التي أُصيبت قرب الخليل

2021-05-02

الأكثر قراءة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

2021-05-01
تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

2021-05-01
حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

2021-05-01
كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

2021-05-01
اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ

اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية"

2021-05-01