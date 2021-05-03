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الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و565 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 03/05/2021 - 13:55

الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و565 إصابة جديدة بكورونا
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 11 وفاة و565 إصابة جديدة بكورونا و779 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية: "طولكرم 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1، قلقيلية 1، وتم تسجيل 6 وفيات في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 25، نابلس 81، جنين 38، طوباس 6، قلقيلية 7، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 19، سلفيت 3، الخليل 9، بيت لحم 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 371".

وأوضحت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. وقد توزعت حسب التالي: طولكرم 23، نابلس 202، جنين 23، طوباس 10، قلقيلية 26، ضواحي القدس 4، سلفيت 7، الخليل 10، بيت لحم 13، أريحا والأغوار3، قطاع غزة 458".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 133 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 338 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 258,065، بينهم 186,040 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#وزارة الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات

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