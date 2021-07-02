الخليل: مسيرة مندّدة باغتيال بنات في دورا

شارك العشرات من أهالي دورا جنوبي الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، في مسيرة مندّدة باغتيال الناشط والحقوقيّ، نزار بنات.

وجاءت هذه المسيرة، استمرارا لمسيرات أخريات، كنّ قد نُظّمن في دورا منذ اغتيال بنات، يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

وهتف مشاركون في المسبرة، بشعارات تُندّد باغتيال نزار، وبأخرى تستذكره، بالإضافة إلى التنديد بتعامل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تسببت بمقتله.

وردّد المشاركون كذلك هتافات؛ "يا نزار يا ابن الأحرار... إنت شامخ زي الأحرار"، و"هيهات منا الذلة"، و"ارفع إيدك وعلي الصوت... واللي حيهتف مش حيموت".

كما هتف المشاركون، متسائلين: "واغتيال ليش ليش؟ إحنا تحت رصاص الجيش". ورفع بعض المشاركين صورا لبنات.

وبرزت كذلك هتافات تُشير إلى الدور المباشر للسلطة، باغتيال بنات، من قبيل؛ "يا للعار... ويا للعار، السلطة اغتالت نزار"، و"يا للعار يا للعار... السلطة بتعدم الثوار".