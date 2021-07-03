أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 حالة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، أن الإصابات الجديدة سُجلت في جنين (3 حالات)، والخليل (حالتان)، نابلس (ثلاث حالات)، وقطاع غزة (75 حالة).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل - حالتان، رام الله والبيرة - حالة واحدة، وقطاع غزة - 134 حالة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات الضفة الغربية 11 مريضا.

وفيما يتعلق بحملة التطعيم، تلقى 516,068 اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 371,787 شخصا تلقوا جرعتي اللقاح.

وفي الضفة الغربية، تلقى 437,448 شخصا اللقاح المضاد لكورونا، في حين تلقاه في غزة 78,620 آخرين.

تمديد حالة الطوارئ في الضفة 30 يوما

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما، ضمن الإجراءات الرامية لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن عباس "أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم السبت، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا".

وحسب المرسوم "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار".

وفي 5 آذار/ مارس 2020، أعلنت حالة الطوارئ مع بدء تفشي فيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية.