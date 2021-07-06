عباس: ندافع عن المسجد الأقصى كما ندافع عن كنيسة القيامة

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، "نحن ندافع عن المسجد الأقصى المبارك كما ندافع عن كنيسة القيامة"، وذلك خلال استقباله رجال دين مسيحيين في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

واستقبل عباس في مقر الرئاسة كل من بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، والنائب البطريركي للسريان الكاثوليك في القدس والأراضي الفلسطينية والأردن مار يعقوب أفرام سمعان.

وأضاف عباس "نعتبر أنه من واجبنا تثبيت أهلنا من المسيحيين على أرضهم، وذلك بدعم صمودهم فهم جزء أصيل من مكونات شعبنا".

وعلى صعيد آخر، أجرى الرئيس الفلسطيني، عبّاس، في وقت سابق، اليوم، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بمناسبة انتهاء فترة رئاسته، الجمعة.

وأعرب عباس، خلال الاتصال، عن أمله بتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب وقت ممكن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي متوقفة منذ نيسان/ أبريل 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب حزيران/ يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين.

وسبق وأن تبادل عباس وريفلين اتصالات هاتفية في مناسبات عديدة، خلال ولاية رئاسية استمرت 7 سنوات.

وانتخب الكنيست، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، يتسحاق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل، على أن يتولى مهامه رسميا، في 9 تموز/ يوليو الجاري.

وبخلاف الصلاحيات الواسعة جدا لرئيس الحكومة، فإن صلاحيات الرئيس في إسرائيل محدودة جدا، وتقتصر على قبول أوراق اعتماد السفراء وتكليف نواب بتشكيل الحكومات، إضافة إلى العفو عن سجناء.