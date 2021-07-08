هدم قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، منزل الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وعند منتصف الليل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية بلدة ترمسعيا وداهمت منزل الأسير شلبي (44 عاما)، المتهم بتنفيذ عملية زعترة في نابلس قبل نحو شهرين، مما أدى لمقتل مستوطن وإصابة آخرين، وبدأت بأخلاء المنازل المجاورة تمهيدا لهدمه.

واندلعت مواجهات في محيط منزل الأسير شلبي، حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

ووضعت قوات الاحتلال كميات كبيرة من المتفجرات داخل المنزل قبل أن تقوم بتفجيره وتدمره بشكل كامل.

الاحتلال يفجر منزل الأسير منتصر شلبي

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وشرعت قوات الاحتلال بمطاردة شلبي لمدة أسبوع، من خلال عمليات بحث واسعة النطاق في مناطق شمال رام الله وجنوب نابلس، إلى أن جرى اعتقاله بمنزل مهجور ببلدة سلواد.

واعتقلت قوات الاحتلال شلبي، وهو أب لسبعة أولاد، أثناء تواجده في بلدة سلواد قضاء رام الله في السادس من أيار/ مايو الماضي.

وردت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 23 حزيران/يونيو الماضي، التماسا قدمته عائلة الأسير شلبي لوقف قرار هدم منزلها، وصادقت على عملية الهدم.

وكانت عائلة الشلبي أخلت خلال الأسبوع الماضي جميع الأثاث والمقتنيات من المنزل، بعد مصادقة محكمة الاحتلال على قرار الهدم.

وأرجئت سلطات الاحتلال بشكل مؤقت هدم منزل الأسير شلبي منفذ عملية زعترة، وذلك اعتمادا على طلب من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك تحسبا من حدوث أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث طلبت واشنطن وقف هدم المنزل كونه يحمل الجنسية الأميركية وكونه رجل أعمال.