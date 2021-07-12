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إصابات باشتباكات في جنين ومستوطنون يقتحمون جبع

تاريخ النشر: 12/07/2021 - 09:09

إصابات باشتباكات في جنين ومستوطنون يقتحمون جبع
مواجهات واشتباكات مع الاحتلال في جنين (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 7 فلسطينيين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت فجر اليوم الإثنين، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيما اقتحم مستوطنون يقتحمون موقع "ترسلة" قرب جبع.

وتصدى مسلحون لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، وأطلقوا الرصاص تجاه دوريات الاحتلال التي اقتحمت شارع نابلس ومنطقة الجابريات وجبل أبو ظهير.

ونشر نشطاء مشاهد لإطلاق الرصاص بشكل كثيف تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

كما أصيب 7 مواطنين، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع الشبان الذين رشقوا الآليات العسكرية الإسرائيلية بالحجارة.

ونقل المصابون إلى مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي وابن سينا الجراحي، ووصفت جراح بعضهم بين الخطيرة والمتوسطة.

وتخلل العملية العسكرية اقتحام قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير والجايريات، ومداهمة عدة منازل وتفتيشها واعتقال شبان عرف منهم، الأسير المحرر معتصم استيتي وأحمد سمودي وأمين صمادي، وأدهم خالد أبو عيشة.

وأطلق جنود الاحتلال النار على مقر الدفاع المدني في شارع نابلس بجنين، ما أدى إلى إصابة عدة مركبات بالرصاص الحي، وتدمير محول الكهرباء الرئيس ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن المنطقة.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة عمليات المقاومة في جنين والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال بالأسلحة النارية.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الاثنين، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع قضاء جنين.

وذكر شهود عيان، أن عشرات المستوطنين المدججين بالهراوات اقتحموا الموقع بحماية حماية جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة، مرددين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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