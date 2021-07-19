مستوطنون يقتحمون الأقصى بيوم عرفة واعتقالات بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، صبيحة يوم عرفة، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي واصلت شن حملات تفتيش واعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وواصلت قوات الاحتلال ولليوم الثاني على التوالي الاستنفار بالقدس القديمة وبتخوم المسجد الأقصى لتوفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين لساحات الحرم ولجولاتهم الاستفزازية بأسواق البلدة القديمة، فيما تفرض شرطة الاحتلال تقييدات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى.

وانتشرت قوات خاصة من شرطة الاحتلال في ساحات الأقصى، وأوقفت عددا من الشبان لتأمين اقتحام المستوطنين.

كما أطلق الاحتلال طائرة مسيرة فوق المصلى المرواني، في وقت ردد فيه الفلسطينيون التكبيرات في وجه قوات الاحتلال والمستوطنين.

وشهدت أزقة البلدة القديمة انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال التي منعت عشرات المواطنين من دخول المسجد الأقصى فجر اليوم من بابي خطة والأسباط، الأمر الذي أجبر عدداً منهم على أداء صلاة الفجر قرب البوابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الثوري في سلوان واعتقلت كلا من أنس شعيب سمرين، وحمزة ربيع سمرين، وصهيب محمد سمرين.

وأمس الأحد، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 1510 مستوطنين تقدمهم الحاخام يهودا غليك، و20 عنصرا من مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات كبيرة وتجولوا في ساحاته بشكل استفزازي بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال.

وأوضحت الأوقاف أن المستوطنين رددوا النشيد الإسرائيلي "هتكفا" في المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا وشعائر تلمودية علنية عند أبوابه، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، كما ألقوا أنفسهم أرضا وأدوا طقوسا لحظة خروجهم من باب السلسلة.

وجاءت هذه الاقتحامات، عقب دعوات يهودية أطلقتها "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ أوسع اقتحام للأقصى في الثامن من ذي الحجة، احتفالا بذكرى "خراب الهيكل".

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين الفلسطينيين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال لليهود لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود.

ميدانيا في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، عدد من الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نجيب مفارجة من بلدة بيت لقيا غرب رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وبلدات كوبر وديرغسانة وبيت ريما، كما اقتحمت قوات كبيرة بلدة بيت فجار في بيت لحم.

وشهدت بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية مواجهاتٌ مع الاحتلال استمرت حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية.