إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال ليعبد

أصيب فلسطينيون بحالات اختناق، بينهم طفلة رضيعة (4 أشهر)، خلال مواجهات اندلعت، مساء اليوم الخميس، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة يعبد التي تقع بالقرب من جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية، قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين في حي "أبو شملة" وفتشتها، كما قامت بتفتيش كاميرات مراقبة.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، وصوب منازل المواطنين، ما أدى الى إصابة العديد منهم بحالات اختناق بينهم الرضيعة سيلا سامي أبو بكر.

ونقلت طواقم إسعاف الرضيعة إلى المركز الطبي في البلدة، لاستكمال تلقي العلاج.

وتكررت اقتحامات قوات الاحتلال لمنطقة جنين في الأيام الأخيرة، منذ أن نجح ستة أسرى من جنين بالفرار من سجن الجلبوع الإسرائيلي، شديد التحصين.