استشهاد امرأة فلسطينية برصاص الاحتلال بالقدس

استشهدت امرأة فلسطينية تأثرا بالجروح التي أصيبت بها جراء تعرضها فجر اليوم الخميس، لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة.

ووفقا لما أعلنته شرطة الاحتلال، فإن الشابة هي إسراء خزيمية، من قباطية، وتبلغ من العمر (30 عاما).

وأصيبت خزيمية بجروح متفاوتة برصاص عناصر شرطة الاحتلا، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في منطقة باب السلسلة بالقرب من المسجد الأقصى.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الشابة حاولت طعن ضابط شرطة، وتم إطلاق النار عليها وإصابتها، وأعلن لاحقا عن اسشتهادها تأثرا بجروحها.

وأغلقت قوات الاحتلال باب العامود لعدة ساعات في وجه المقدسيين للداخل والخارج بعد إطلاقها النار على الفتاة، فيما استنفرت قواتها في القدس القديمة.

وأظهر مقطع فيديو عناصر من شرطة الاحتلال يطاردون فتاة عند منطقة باب السلسلة وبعضهم يشهر مسدساتهم، كما سمع دوي إطلاق نار.

وعقب العملية المزعومة في منطقة باب السلسلة، أغلقت شرطة الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى ومنعت من الفلسطينيين دخوله والصلاة في ساحاته، وأعلنت لاحقا عن فتح الأبواب.