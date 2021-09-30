اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يطارد العمال عند الجدار

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة تفتيش ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما قام جنود الاحتلال بمطاردة العمال وإطلاق قنابل الصوت والغاز صوبهم قرب فتحات الجدار الفاصل بمنطقة الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ومن القدس، أفادت دائرة الأوقاف باعتقال الموظف في الأوقاف الإسلامية بالقدس يزن عابدين، أثناء دخوله إلى مكان عمله داخل ساحات المسجد الأقصى.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين: كفاح عماد الجاغوب، وعمار أحمد داوود، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في بلدة بيتا.

أما في محافظة جنين، ذكر رئيس بلدية برقين محمد صباح، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد مروان صباح، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته، وذلك بعد اقتحامها البلدة.

وأضاف، أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة شابين بالشظايا في الظهر والصدر.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مهدي عمر البداونة، بعد أن داهمت مخبزا يعمل فيه في منطقة الكاريتاس بالمدينة، والشاب عمر احمد قراقرة، من مخيم عايدة، بعد أن داهمت منزله وفتشته. وشملت الاعتقالات أيضا محمد عبد الله، وسليمان عبد الله، وعبد الله عبد الله من سلفيت.