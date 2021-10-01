إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب 11 مواطنا اليوم، الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع و4 بالسقوط؛ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن "مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال في بيتا، أسفرت عن إصابة 11 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ونحو 17 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و4 نتيجة السقوط خلال مطاردة قوات الاحتلال لهم".

وفي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع إثر قمع الاحتلال، اليوم الجمعة.

وقال منسق المقاومة الشعبية بكفر قدوم، مراد شتيوي، إن "مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال عقب انطلاق المسيرة، ما أدى لإصابة طفل (11 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، إضافة إلى العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع".

وأوضح شتيوي أن "المسيرة انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ردد خلالها المشاركون شعارات مناهضة للاستيطان وداعية إلى دعم المقاومة الشعبية في جميع محافظات الوطن".

وفي جبل بريطة قرب قريتي بيت دقو وبيت إجزا، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وقال الناشط، أشرف بسام، من قرية بيت دقو إن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز صوبهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق".

وفي بيت دجن شرقي نابلس، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن "5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اثنان نقلا إلى مستشفيات نابلس".

وفي منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام في مدخل شارع الشهداء، ثم اقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين والمحال التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقها.

وعلى صعيد آخر، أدى العشرات صلاة الجمعة داخل خيمة التضامن مع الأسير المضرب عن الطعام منذ 72 يوما مقداد القواسمة (24 عاما)، على دوار ابن رشد وسط الخليل، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه وعن جميع الأسرى، محملين حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

ويقبع الأسير القواسمة في مستشفى "كابلان" داخل أراضي الـ48، بوضع صحي خطير حسب ما ذكر محاميه.

يُشار إلى أنه معتقل منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2021، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري في سجون الاحتلال.