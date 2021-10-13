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الاحتلال يعتدي على شبان قرب باب العامود في القدس

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 22:11

الاحتلال يعتدي على شبان قرب باب العامود في القدس
من مدرج ساحة باب العامود (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما، بجراح، جرّاء اعتداء نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على عدد من المقدسيين، خلال تواجدهم في ساحة باب العامود.

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر" في بيان، أنّ طاقما لها، نقل مصابا "(يبلغ من العمر) 16 عاما (جراء) كسر بالقدم جراء المواجهات في باب العامود في القدس المحتلة".

وأشارت إلى أنه "تم نقل المصاب للمستشفى"، دون أن تضيف تفاصيل حول ذلك.

واستهدفت سيارة المياه العادمة التابعة لشرطة الاحتلال المتواجدين في المكان، فيما اعتدى الجنود على عدد منهم كذلك.

ويتزامن ما يجري اليوم قرب باب العامود، مع عمليات قمع متواصلة تقوم بها قوات الاحتلال منذ أسبوع بحق المقدسيين المتواجدين في الساحة، في إطار عمليات التهويد الممنهج لها، من أجل تسهيل حركة المستوطنين وإقامة الاحتفالات التهويدية فيها.

ومساء الثلاثاء، أصيب طفل، واعتقل آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس.

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#القدس المحتلة
#باب العامود
#إصابة فتى
#الاحتلال الإسرائيلي

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