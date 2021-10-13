"صلوات صامتة" للمستوطنين بالأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اعتدت على طلبة المدارس في بلدة العيسوية وقمعتهم بالغاز المدمع.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل جماعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، كما أدوا "صلوات صامتة" في الجزء الشرقي منه شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وشهدت الليلة الماضية، عمليات تضييق على المقدسيين في محيط باب العمود وشارع صلاح الدين بالقدس ولاحقت الشبان واعتقلت عددا منهم واستهدفتهم بالقنابل الغازية والصوتية.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

إلى ذلك، تشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كل من مراد خضير من بلدة بيتا، والأسير المحرر موسى دغلس من بلدة برقة.

ومن محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب الجريح محمد فلاح حسين من بلدة عزون.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المرشح عن قائمة القدس موعدنا د. ياسر حماد في مدينة قلقيلية، وغاثت فيه خرابا وصادرت مبلغ 1300 شيكل ومركبة نجله الأكبر، ووجهت له تهديدات.

كما واقتحمت قوات الاحتلال منازل المحررين محسن شريم وياسر حماد في مدينة قلقيلية وقامت بتخريب محتوياتهما.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من أحمد محمد نصر، وعهد يوسف الشوملي من مدينة بيت ساحور، إضافة إلى اعتقال محمود الدوري، وقصي موسى النوري من النواورة.

واعتقلت قوات الاحتلال ينال هيثم حامد من سلواد شمال شرقي رام الله.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد رفعت الصليبي من بلدة بيت أمر.