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"يونسكو" تعتمد قرارين لصالح فلسطين

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 19:09

"يونسكو" تعتمد قرارين لصالح فلسطين
زراعة الأشجار بقرية الخان الأحمر المهددة بالتهجير (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتمدت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" (يونيسكو)، الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين خلال انعقاد الدورة الـ212 لمجلسها التنفيذي في العاصمة الفرنسية باريس، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الفلسطينية، وذكرت فيه أنّ اعتماد قراري "فلسطين المحتلة" و"المؤسسات الثقافية والتعليمية"، جاء بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأوضح البيان أن القرارين "يؤكدان على وضع القدس كمدينة محتلة، وبطلان التدابير التي اتخذتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في المدينة المقدسة، وضرورة إلغائها فورا".

وتضمن القراران "مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها المتواصلة غير المشروعة، والمتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق، والأشغال والمشاريع في القدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من الحق في العبادة وفي التنقل وتشويه أصالة وسلامة المواقع التراثية في القدس خاصة وفلسطين عامة".

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول القرارين.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بالتصويت على القرارين، وأكدت على ضرورة تنفيذ قرارات أخرى تخص مواقع فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

كما دعت "المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو إلى الضغط على إسرائيل، لوقف إجراءاتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني المسيحي والإسلامي".

وعبرت عن رفضها للممارسات الاسرائيلية الهادفة الى تهويد المواقع التراثية والدينية، وحظر وصول المصلين الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين إليها.

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#منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
#يونسكو
#فلسطين
#إسرائيل
#الاحتلال الإسرائيلي

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