  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و738 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 15:41

الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و738 إصابة جديدة بكورونا
من حملة التطعيم في الضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 9 وفيات، و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1455 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 6 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في أريحا والأغوار، وحالة في جنين، وحالة في قلقيلية.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 8، أريحا والأغوار 10، جنين 25، بيت لحم 17، ضواحي القدس 7، الخليل 32، سلفيت 4، طولكرم 8، رام الله والبيرة 31، قلقيلية 3، نابلس 15، قطاع غزة 578".

وأضافت: "إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 11، أريحا والأغوار 20، جنين 28، بيت لحم 20، ضواحي القدس 9، الخليل 24، سلفيت 8، طولكرم 54، رام الله والبيرة 69، قلقيلية 5، نابلس 107، قطاع غزة 1100".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 70 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 137 مريضا، بينهم 11 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#الضفة الغربية
#قطاع غزة

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تجميد الاعتقال الإداري للأسير كايد الفسفوس: "قرار لا يعني الإلغاء"
تجميد الاعتقال الإداري للأسير كايد الفسفوس: "قرار لا يعني الإلغاء"

2021-10-14

عقب تهديد النخالة.. سرايا القدس تعلن الجهوزية نصرة للأسرى
عقب تهديد النخالة.. سرايا القدس تعلن الجهوزية نصرة للأسرى

2021-10-14

غزة: 6 وفيات و578 إصابة جديدة بكورونا
غزة: 6 وفيات و578 إصابة جديدة بكورونا

2021-10-14

الأكثر قراءة

جنود احتلال نكلوا بمعتقل فلسطيني متهمون باعتداء جنسي

جنود احتلال نكلوا بمعتقل فلسطيني متهمون باعتداء جنسي

2021-10-13
لبنان: قتلى وجرحى إثر سقوط طائرة مدنية شمالي بيروت

لبنان: قتلى وجرحى إثر سقوط طائرة مدنية شمالي بيروت

2021-10-13
النرويج: مسلّح بقوس ونشاب يقتل أشخاصا عدة

النرويج: مسلّح بقوس ونشاب يقتل أشخاصا عدة

2021-10-13
توتر دبلوماسي بين إسرائيل وكوريا الجنوبية

توتر دبلوماسي بين إسرائيل وكوريا الجنوبية

2021-10-13
قراصنة إنترنت يهاجمون مستشفى

قراصنة إنترنت يهاجمون مستشفى "هيلل يافيه" بالخضيرة ويطلبون فدية

2021-10-13