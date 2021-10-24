الخليل: إصابة العشرات خلال قمع الاحتلال مسيرة إسنادية للأسرى

أُصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، بجراح وحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرة خرجت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال.

وانطلقت المسيرة من أمام جامعة الخليل باتجاه المدخل الشمالي للمدينة؛ حيث حمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن 6 أسرى مضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة لدى وصولها إلى المدخل الشمالي للخليل عبر إطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين، الذين رشقوا بدورهم القوات بالحجارة والعبوات الفارغة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وتعامل مسعفون ميدانيون مع عشرات المصابين بالرصاص المعدني وبحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ولفت المسعفون إلى أن عددا من الإصابات تم تحويلها للعلاج في المستشفى، دون تحديد عدد دقيق، وفق الوكالة.

ويواصل 6 أسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب لليوم 102.