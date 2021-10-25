اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات بجنين وطوباس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اندلعت مواجهات في جنين، بينما أطلق مسلحون على قوة للاحتلال في طوباس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 12 فلسطينيا خلال مداهمات واقتحامات لجيش الاحتلال بالضفة، من بينهم أسيرين محررين أحدهما مريض بالسرطان وطفلين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بذريعة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

ففي محافظة جنين، تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من مسلحين في طوباس، فيما اندلعت مواجهات أصيب خلال عشرات المواطنين في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون قضاء طوباس، حيث تعرضت لإطلاق نار مرتين متتاليتين من مسلحين في منطقة المشماش.

وبعد انسحابها تجاه مخيم الفارعة تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار أيضا.

وفي مدينة جنين أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اعتقل خلالها شابين، عقب اقتحامه بلدة يعبد.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس عدنان حمارشة وهو أسير محرر بعد الاعتداء عليه بالضرب. وأوضحت عائلة حمارشة بأن نجلها تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها ليعبد مصعب بلال حرز الله، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

وشنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال طالت خمسة مواطنين بينهم أطفال من محافظتي نابلس وسلفيت.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة بيتا، واعتقلت يحيى ذياب بعد تفجير باب منزله والاعتداء بالضرب على والده، كما اعتقلت الشابين إياد ذياب وصلاح بني شمسة.

ومن بلدة الزاوية قضاء سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال، الطفلين ياسر عرفات، وهيثم شقير، وكلاهما يبلغان من العمر 10 أعوام، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

ومن مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال، مريضا بالسرطان خلال اقتحامها مدينة البيرة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت المريض عبد الباسط معطان خلال مداهمة منزله، علما أنه أسير محرر ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

وأمضى معطان أكثر من 12 عاما في الاعتقال بسجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري.

واقتحمت قوة عسكرية مخيم الأمعري، وسط انتشار كثيف للجنود في الشوارع برفقة كلاب.

وفي مدينة القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال حي وادي حلوة في سلوان وشرعت بدهم وتفتيش عدد من منازل المقدسيين.

واعتقلت عددا من الشبان عقب دهم منازلهم، عرف منهم، سيف سمرين، ويحيى شرف وأمير الكركي، واقتادت المعتقلين لاستجوابهم في أحد مراكز التحقيق في القدس.