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تجريف المقبرة اليوسفية: "حماس" تدعو المقدسيين "إلى الانتفاض في وجه الاحتلال"

تاريخ النشر: 25/10/2021 - 19:48

تجريف المقبرة اليوسفية: "حماس" تدعو المقدسيين "إلى الانتفاض في وجه الاحتلال"
عناصر شرطة الاحتلال في المقبرة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شدّدت حركة المقاومة "حماس"، اليوم الإثنين على أن أعمال التجريف الإسرائيلية في المقبرة اليوسفية بمدينة القدس المحتلة "جريمة بشعة"، ودعت المقدسيين "إلى الانتفاض في وجه الاحتلال".

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وفي وقت سابق اليوم، جددت سلطات الاحتلال، أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة بالقدس، رغم احتجاجات السكان الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم "حماس" ، محمد حمادة في بيان نشره عبر الموقع الإلكتروني للحركة، إن "ما يجري اليوم في المقبرة اليوسفية هو جريمة بشعة تأتي ضمن سلسلة الجرائم ضد مقابر القدس".

وأضاف أن "هذه الجريمة الصهيونية دليل صارخ على وحشية الاحتلال الذي طالت اعتداءاته على الأحياء والأموات من أبناء الشعب الفلسطيني، في سبيل تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك".

ودعا حمادة، المقدسيين، "إلى الانتفاض في وجه الاحتلال ردا على التغول المتزايد ضد القدس والأقصى، والاحتشاد عند المقبرة لمجابهة التجريف، وردع الاحتلال عن مواصلة جريمته".

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#حماس
#المقبرة اليوسفية
#القدس المحتلة

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