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رام الله: مسيرة إسنادية للأسرى المضربين عن الطعام

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 18:35

رام الله: مسيرة إسنادية للأسرى المضربين عن الطعام
من وقفة سابقة مساندة للأسرى برام الله (أ ب أ)
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: باسل مغربي

شارك حشد من المواطنين، وسط مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء في مسيرة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، والذين يتهدد حياتهم الخطر.

ورفع المشاركون في المسيرة صور الأسرى المضربين، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاههم، والداعية لنصرة الأسرى.

وطالب المشاركون أبناء الشعب الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع الدولي، الوقوف إلى جانب الأسرى وإسنادهم ودعمهم للضغط على الاحتلال والإفراج عنهم.

يُذكر أن 6 أسرى في سجون الاحتلال، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 104 أيام، ومقداد القواسمة المضرب منذ 97 يوما، وعلاء الأعرج منذ 79 يوما، وهشام أبو هواش منذ 70 يوما، وشادي أبو عكر منذ 63 يوما، وعياد الهريمي منذ 34 يوما.

بودكاست عرب 48

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#الأسرى المضربون عن الطعام
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