صلوات صامتة للمستوطنين بالأقصى واعتقالات بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي وفرت لهم الحماية خلال قيام بعضهم بصلوات صامتة بالجهة الشرقية من ساحات الحرم، فيما واصلت قوات الاحتلال شن مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وقام العديد من المستوطنين بتأدية صلوات صامتة بالجهة الشرقية، وشعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول أهل القدس والداخل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند البوابات الخارجية.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة بالقدس القديمة وبواباتها تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

في الضفة الغربية، أصيب، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عدد من الشبان خلال مواجهات شهدتها بلدة يعبد، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل بلدة يعبد، وسط إطلاق للرصاص الحي تزامنا مع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

وتعرض أربعة من الشبان للدهس بواسطة أحد جيبات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، فيما أصيب شاب خامس بالرصاص خلال المواجهات، بالإضافة إلى عشرات حالات الاختناق.

وفي بلدة بيتا قضاء نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نسيم حمايل وجلال العيساوي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي بلدة مادما، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر والمنشد أحمد فؤاد قط بعد مداهمة وتفتيش منزله.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسعد زياد شديد من بلدة علار بعد مداهمتها فجر اليوم.

ومن مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم منير عرفة، والشاب مراد سامي عساكر.

وسلمت قوات الاحتـلال الشاب يوسف حسني بلاغا لمراجعة مخابراتها يوم غد الأربعاء، وذلك خلال اقتحام منزل عائلته في بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله.