مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي شنت حملة اعتقالات بالضفة الغربية تركزت في محافظة جنين.

وأفادت دائرة الأوقاف باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول أهل القدس والداخل ل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند البوابات الخارجية.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات لقوات الاحتلال بمناطق مختلفة بالضفة تركزت في محافظة جنين، خلالها تم اعتقال 16 شابا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

في محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بير الباشا جنين، وداهمت منزل الأسير يعقوب قادري غوادرة، واعتدت بالضرب المبرح على شقيقه، وشرعت بأعمال تفتيش في محيطه.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان في بير الباشا، عرف منهم شقيقه محمد غوادرة ومروان محمد غوادرة وأحمد علي غوادرة والمحرر سامي محمد غوادرة وليث حمزة غوادرة والأسير المحرر هيثم فايق غوادرة ومهند فايق غوادرة وراغب عماد غوادرة.

وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل الأخرى وخربت في محتوياتها، منها منزل فايز غوادرة، ومنزل قدري غوادرة، ومنزل شادي العلي غوادرة، ومنازل أشقاء الأسير يعقوب غوادرة سامي وصدام غوادرة.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون، واعتقلت الشابين مؤمن شلو وكريم عمران.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مراح رباح، جنوب بيت لحم واقتحمت منزل الأسير المحرر خليل قاسم الشيخ، وعبثت بمحتوياته، بعد الإفراج عنه بساعات قليلة من سجونها، حيث أمضى مدة محكوميته، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

واعتقلت قوات الاحتلال الفتيين يزن صباح وإبراهيم صباح بعد اقتحام منزليهما في بلدة تقوع.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد القواسمي واعتقلوا نجله صهيب.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محيي الدين الشراونة نجل الأسير المحرر إلى قطاع غزة أيمن الشراونة بعد مداهمة منزله في دورا، كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حازم الشراونة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، واعتقلت الشاب منتصر يوسف أبو عياش.