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القدس: قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في اليوسفية

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 13:59

القدس: قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في اليوسفية
قوات الاحتلال في المقبرة اليوم ("القسطل")
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، على مصلّين ومتظاهرين في المقبرة اليوسفية في القدس.

وفرّقت الشرطة المتظاهرين بالقنابل الصوتية والهراوات.

ورصد شهود عيان اعتقال قوات الاحتلال طفلا.

وتستمرّ الاحتجاجات الشعبية في مدينة القدس ضدّ عمليات تجريف المقبرة، لإقامة "حديقة توراتية" عليها.

وأمس، الخميس، نصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة في المقبرة، تكشف عدّة مواقع ومداخلها، ولم يصدر أي بيان رسمي عن قوات الاحتلال. يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت أرجاء من المقبرة بالسواتر الحديدية.

في المقابل، ندّد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس بأعمال التجريف.

وأضاف المجلس أنه "يتابع، ومنذ اللحظات الأولى، ما تقوم به بلدية الاحتلال، من انتهاك لحرمة المقبرة"، وأن المقبرة "هي أحد أهم وأبرز المقابر الإسلامية في مدينة القدس والتي تعج برفات عموم أهل المدينة وكبار العلماء والصالحين والمجاهدين والشهداء".

وتابع "نحن على اتصال دائم مع جميع الجهات الرسمية للعمل على وقف هذا الاعتداء الصارخ والتعدي السافر على حرمة المقابر في إصرارٍ واضحٍ على إثارة مشاعر المسلمين في مدينة القدس وغيرها".

وذكر أن إسرائيل تسعى إلى "طمس تاريخ المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي الأصيل وتغيير الوضع التاريخي القائم للمدينة قبل احتلاها عام 1967".

وطالب مجلس الأوقاف الاحتلال "بالتوقف الفوري عن هذه الانتهاكات التي تمارس ضد تاريخ المدينة المقدسة وآثارها الإسلامية، وبالكف عن العبث والتخريب الذي يطال حرمة المقابر والأموات في المدينة".

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#القدس
#المقبرة اليوسفية

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