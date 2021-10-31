اقتحامات بالضفة ومسلحون يستهدفون مستوطنة "مفو دوتان"

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددا من المناطق في الضفة الغربية واستدعت أسيرا محررا وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وخربت في محتوياتها، فيما أطلق مسلحون النار، على مستوطنة "مفو دوتان" المقامة على أراضي بلدة يعبد قضاء جنين.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت سبع آليات عسكرية بلدة عصيرة القبلية لمدة نصف ساعة ثم توجهت الى بلدة مادما المجاورة، وبعد فترة وجيزة تم التوجه إلى المعسكر الاحتلالي.

وشهدت محافظة الخليل مواجهات ليلية في بعض المناطق خاصة عند مشارف بلدة دورا، حيث أُصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت، مساء السبت، مع قوات الاحتلال، تزامنا مع اعتداءات نفذها مستوطنون، في الخليل.

في محافظة جنين، أطلق مسلحون النار على مستوطنة "مفو دوتان" المقامة على أراضي أهالي بلدة يعبد، وأغلقت على إثرها قوات الاحتلال حاجز دوتان غرب البلدة.

وأطلق مسلحون النار على المستوطنة، واستطاعوا الانسحاب من المكان، فيما نشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية شوهدت تتوجه لمحيط المستوطنة الواقعة على جبل مرتفع قبالة بلدة يعبد.

يشار إلى أن جميع مداخل بلدة يعبد مغلقة بالبوابات العسكرية، باستثناء مدخل وحيد يستخدمه المواطنون والتجار والعمال بين البلدة ومدينة جنين.

وتتعرض بلدة يعبد منذ فترة لسياسة الاقتحامات المتواصلة والمداهمات للمنازل واعتقالات، ونصب الحواجز.

وفي محافظة بيت لحم، استدعت قوات الاحتلال الأسير المحرر صلاح محمد موسى صباح، لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، منها: الخضر، أبو انجيم، بيت فالوح، والعبيدية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.