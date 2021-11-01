مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلموديا في ساحاته.

وقام المستوطنون بتنفيذ جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية وصولات صامتة قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض الشبان المقدسيون وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات، والتجمعات، عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خالد محمد محمود الحيح من بلدة الدوحة قضاء بيت لحم، والأسير المحرر محمد رزق هماش من مخيم الدهيشة، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

كما وداهمت قوات الاحتلال منزل وهيب الحيح في مخيم الدهيشة، وأبلغته بضرورة مراجعة نجله محمد للمخابرات في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين قضاء رام الله، واعتقلت خمسة شبان، وفتشت منازل وسط اعتداءات على المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة كلا من: محمد جمال الخواجا ويوسف علي سرور، عبود فراس الخواجا، محمد صلاح سرور، عمر طلال سرور، وذلك خلال اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها والقيام بأعمال التحقيق داخلها.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة ضباط في المخابرات، حيث اعتدى الجنود على الأهالي، وسط أعمال تفتيش دقيقة للمنازل، واستجواب للشبان والتحقيق معهم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد أبو مسلم من مركبته داخل مخيم بلاطة، فيما اعتقلت الشاب محمد شلباية من منزله في المخيم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حذيفة الجعبري بعد دهم وتفتيش منزله.