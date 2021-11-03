مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين تقدمهم طلبة المدارس صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومنهم قام بتأدية صلوات صامتة قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من باب السلسلة.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها عناصر حرس الحدود بحق الشبان.

ويتعرض المقدسيون وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من المستوطنين الذين ينظمون المسيرات، والتجمعات، عدا عن الاقتحامات اليومية للأقصى.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال واقتحامات، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال اقتحام مناطق متفرقة بالضفة والقدس، تخللها مواجهات وعملية إطلاق النار صوب جنود الاحتلال في مدينة نابلس.

وأفاد مواطنون بأن مسلحين أطلقوا النار صوب قوات الاحتـلال خلال اقتحامها قبر يوسف شرقي نابلس لتؤمن اقتحام المستوطنين.

وشهدت المنطقة مواجهات عنيفة خلال تصدي الشبان لاقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه لمنطقة قبر يوسف، وأطلقت مجموعات شبابية ونشطاء دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لمقام قبر يوسف دويكات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أكثر من 1000 مستوطن عبر 25 حافلة اقتحموا الليلة مدينة نابلس، وأدوا طقـوسا عند قبر يوسف بحماية من قوات الاحتلال، وتعرضت الحافلات والقوات للرشق بالحجارة.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هيثم سياج فجر اليوم بعد مداهمة منزله، وفي رام الله أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة بيرزيت محمد حبيب رشدي ومحمد عاطف الطيطي بعد اقتحام منزليهما في بلدة بيرزيت.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، عقب اعتقال الأسير المحرر هيثم سياج عقب اقتحام منزله في حي أم الشرايط.

بينما في محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق وتفحصت كاميرات المراقبة المثبتة على واجهات المحلات التجارية والمنازل في قرى، جورة الشمعة، وأم سلمونه، ومراح رباح، والمنشية قرب بلدة تقوع.

ومن مدينة القدس اعتقلت قوات الاحـتلال الشاب عدي اللوزي عقب اقتحام منزل عائلته في منطقة كفر عقب.