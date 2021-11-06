غزة: محطة الكهرباء مهدد بالتوقف عن العمل جراء نفاد الوقود

حذّرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، اليوم السبت، من توقّف عمل محطة الكهرباء الوحيدة، صباح يوم غد، الأحد، من جرّاء عدم دخول الوقود الممول من قطر منذ 5 أيام على التوالي.

وأوضحت الوزارة التابعة للحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة، في بيان، أن "إمدادات الوقود القطري لمحطة كهرباء بغزة، توقّفت منذ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".

وأشارت إلى أنه في حال استمرار عدم دخول الوقود القطري "فإن محطة الكهرباء مهددة بالتوقف صباح الأحد"، مطالبة بـ"التدخل العاجل لإدخال هذا السولار".

وذكرت السلطة أن "توقّف عمل محطة توليد الكهرباء، يعني أن نسبة العجز في إمداد الطاقة ستصل إلى حوالي 70%".

وعلى مدار السنوات الماضية، قدّمت منح مالية لتمويل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، كان آخرها منحة قطرية في كانون الثاني/ يناير الماضي، والمقدّرة بـ 360 مليون دولار، يتم صرفها خلال عام 2021، حيث تم تخصيص جزء من المنحة لتشغيل محطة الكهرباء.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المنحة المخصصة لوقود محطة الكهرباء، من ضمن المنحة القطرية، تبلغ حوالي 10 ملايين دولار شهريا.

ومنذ عام 2006، يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في توفير مصادر الطاقة، من جرار الحصار الإسرائيلي للقطاع؛ ويحتاج القطاع، إلى نحو 500 ميغاوات، لم يكن يتوفر منها إلا 140 ميغاوات، بحسب تقرير سنوي صدر عن محطة توليد الكهرباء، عام 2020.

وقالت المحطة، في تقريرها آنذاك، إن "استقرار إمدادات الوقود للمحطة، أدى إلى معدلات قياسية لإنتاج الطاقة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019، مقارنة بالأعوام التي سبقتها".