اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات في بيت عنان

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيش في منطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 8 مواطنين، خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد عثمان صافي، وعيسى صافي من مخيم الجلزون.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف صامد حماد من بلدة سلواد، كما داهمت عمارة سكنية في بلدة بيتونيا واعتقلت مواطنين لم تعرف هويتهما بعد.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معتز وهدان من قرية رنتيس.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شامخ حشاش من مخيم بلاطة، بعد دهم وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أبو سباع من جنين أثناء تواجده داخل مناطق أراض الـ48.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واعتقلت الأسير المحرر حسين حلمي أبو شنب، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جناته، واعتقلت الشاب سليمان فيصل سليمان العروج، وداهمت منزل المواطن إبراهيم عبد الله عيسى العروج في القرية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد حسين ربيع من بلدة بيت عنان، كما داهمت منزل الشاب أحمد بكر ربيع وسلمته قرار استدعاء لمراجعة مخابرات الاحتلال في معسكر عوفر مكتوب بخط اليد.

واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة في الحارة الفوقا من بيت عنان بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على منازل المواطنين الآمنين.