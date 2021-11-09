  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مداهمات واعتقالات والاحتلال يواصل مناوراته بالضفة

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 09:41

مداهمات واعتقالات والاحتلال يواصل مناوراته بالضفة
مناورات تحاكي حربا على عدة جبهات (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وواصل الاحتلال لليوم الثاني مناورات عسكرية بالضفة تحاكي اندلاع مواجهات شاملة.

وأفاد نادي الأسير في محافظة جنين، باعتقال صابرين نضال زيود من بلدة السيلة الحارثية، وهي زوجة الأسير محمد زهير زيود والمعتقل منذ أشهر، وكذلك اعتقال ابنها الطفل زياد محمد زهير زيود ويبلغ من العمر 12 عاما، وشقيق الأسير محمد وهو ماهر زهير زكي زيود.

وشهدت بلدة الزبابدة جنوب جنين مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لها.

وفي محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال بلدة تل واعتقلت الأسير المحرر بلال اشتية أثناء مروره على حاجز زعترة، علما أنه والد الأسيرين مالك ومعاذ اشتيه.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر جبريل الأطرش من حارة أبو اسنينة، كما تم اعتقال قسام باسم مطاوع المسالمة من بلدة بيت عوا.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد باسم محمد حمامرة، من بلدة حوسان قضاء بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته.

ومن محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان خلال اقتحام ضاحية السلام في بلدة عناتا دون معرفة هوياتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام قبل أن تندلع مواجهات عنيفة استخدم خللها الشبان الزجاجات الحارقة، كما واقتحمت قوات الاحتلال حسبة وادي الجوز.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم، تنفيذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة مريحة وسهل بلدة يعبد قضاء جنين، وزجت بآليات مدرعة وتعزيزات عسكرية كبيرة في المنطقتين وبالقرب من منشآت تصنيع الفحم، ومنعت المزارعين من الدخول الى أراضيهم.

ولوحظ خلال المناورات التي ستنتهي مساء اليوم الثلاثاء، حركة نشطة للقوات الاحتلال، وسمعت انفجارات في عدة مناطق، كما أنه تم نصب حواجز في عدة طرق.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن هذه المناورات تهدف إلى تحسين جاهزية قواته بالضفة، والتعامل مع عدة سيناريوهات بما فيها تلك المفاجئة.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#القدس
#مواجهات
#اقتحامات
#اعتقالات
#مناورات
#جيش الاحتلال

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يهدم 3 منازل بالولجة ومستوطنون يقتحمون الأقصى
الاحتلال يهدم 3 منازل بالولجة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

2021-11-09

مجلس الأمن يمتنع عن إدانة إسرائيل لملاحقتها للمؤسسات الفلسطينية
مجلس الأمن يمتنع عن إدانة إسرائيل لملاحقتها للمؤسسات الفلسطينية

2021-11-09

جامعة بيرزيت: اتفاق بين الإدارة والكتل الطلابيّة ينهي اعتصاما دام نحو شهر
جامعة بيرزيت: اتفاق بين الإدارة والكتل الطلابيّة ينهي اعتصاما دام نحو شهر

2021-11-09

الأكثر قراءة

وفاة الفنان ألبير مرعب

وفاة الفنان ألبير مرعب

2021-11-08
محاكمة أسرى الجلبوع..

محاكمة أسرى الجلبوع.. "وضعهم سيء ودون أكل وشرب"

2021-11-08
عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع في سورية

عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع في سورية

2021-11-08
إسرائيل تجسست على ناشطين حقوقيين والخارجية الفلسطينية بواسطة

إسرائيل تجسست على ناشطين حقوقيين والخارجية الفلسطينية بواسطة "بيغاسوس"

2021-11-08
حملة اعتقالات واسعة في طمرة

حملة اعتقالات واسعة في طمرة

2021-11-08