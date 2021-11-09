مداهمات واعتقالات والاحتلال يواصل مناوراته بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وواصل الاحتلال لليوم الثاني مناورات عسكرية بالضفة تحاكي اندلاع مواجهات شاملة.

وأفاد نادي الأسير في محافظة جنين، باعتقال صابرين نضال زيود من بلدة السيلة الحارثية، وهي زوجة الأسير محمد زهير زيود والمعتقل منذ أشهر، وكذلك اعتقال ابنها الطفل زياد محمد زهير زيود ويبلغ من العمر 12 عاما، وشقيق الأسير محمد وهو ماهر زهير زكي زيود.

وشهدت بلدة الزبابدة جنوب جنين مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لها.

وفي محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال بلدة تل واعتقلت الأسير المحرر بلال اشتية أثناء مروره على حاجز زعترة، علما أنه والد الأسيرين مالك ومعاذ اشتيه.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر جبريل الأطرش من حارة أبو اسنينة، كما تم اعتقال قسام باسم مطاوع المسالمة من بلدة بيت عوا.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد باسم محمد حمامرة، من بلدة حوسان قضاء بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته.

ومن محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان خلال اقتحام ضاحية السلام في بلدة عناتا دون معرفة هوياتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام قبل أن تندلع مواجهات عنيفة استخدم خللها الشبان الزجاجات الحارقة، كما واقتحمت قوات الاحتلال حسبة وادي الجوز.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم، تنفيذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة مريحة وسهل بلدة يعبد قضاء جنين، وزجت بآليات مدرعة وتعزيزات عسكرية كبيرة في المنطقتين وبالقرب من منشآت تصنيع الفحم، ومنعت المزارعين من الدخول الى أراضيهم.

ولوحظ خلال المناورات التي ستنتهي مساء اليوم الثلاثاء، حركة نشطة للقوات الاحتلال، وسمعت انفجارات في عدة مناطق، كما أنه تم نصب حواجز في عدة طرق.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن هذه المناورات تهدف إلى تحسين جاهزية قواته بالضفة، والتعامل مع عدة سيناريوهات بما فيها تلك المفاجئة.