أموال المقاصة الفلسطينية: إسرائيل تقتطع 32 مليون دولار شهريا

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم، الجمعة، أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل ما يعادل نحو 32 مليون دولار.

وجاء بيان وزارة المالية تعقيبا على أخبار تداولتها وسائل إعلام عبرية بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة الفلسطينية بقيمة 500 مليون شيكل (نحو 160 مليون دولار).

وأفادت الوزارة أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيقل (نحو 641 مليون دولار)، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها".

وأضافت أن "المبلغ الذي تم تحويله قبل ثلاثة أشهر نحو 160 مليون دولار ما هو إلا جزء من رصيد أموالنا المحتجزة لديهم إلى حين استرداد جميع تلك الاقتطاعات".

وذكرت أنها مستمرة "بمطالبة إسرائيل بوقف اقتطاعاتها الجائرة من المقاصة الفلسطينية، والمخالفة للقوانين الدولية وللاتفاقات الثنائية، وكذلك باسترداد كل ما تحتجزه ضمن الملفات العالقة".

وحذر البنك الدولي، الثلاثاء، من عدم تمكن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول نهاية العام الجاري، ما لم توقف إسرائيل الاقتطاع من المقاصة، وتستجب لمعالجة الملفات المالية العالقة، فضلا عن استئناف المانحين تقديم مساعداتهم.

ومما يذكر أن المقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها إسرائيل لصالح السلطة مقابل عمولة 3%، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، حيث تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.