جنين: حركة تنقّلات في قيادة الأجهزة الأمنيّة... إجراءات عقابية؟

أجرت قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الأحد، حركة تنقّلات لقادة الأجهزة الأمنية في محافظة جنين، عدّتها وسائل إعلام محليّة "عقابية"، فيما ذكرت تقارير صحافية أنها محاولة لـ"عزل" قادة الأجهزة في منطقة جنين.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنّ القرار "صدر عن رؤساء الأجهزة الأمنية، بأمر من الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس".

ونقل موقع "ألترا فلسطين" عن مصادر لم يسمّها، القول، إنّ "القرار الرئاسي الصادر مساء الأحد، بإجراء تنقلّات عقابية لقادة الأجهزة الأمنية في مدينة جنين، سببه خروج مسيرة مسلّحة لكتائب القسام في تشييع القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، الجمعة الماضية".

وشملت التنقلات بحسب المصادر "مدير جهاز المخابرات العامة في جنين العميد محمد عبد ربه، وقائد منطقة جنين في جهاز الأمن الوطني، العقيد ركن باسم رشيد، ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين، العقيد طالب صلاحات، وكذلك مدير الأمن الوقائي في جنين، العميد مجاهد علاونة".

كما ذكرت تقارير صحافية أنّ "التغيير جاء بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على التعامل مع ظاهرة المسلحين" في جنين.

من جانبه، قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، طلال دويكات، إن "التنقلات التي أجرتها المؤسسة الأمنية اليوم في محافظة جنين، جاءت في سياقها الطبيعي، وبالتشاور والتنسيق بين قادة الأجهزة الأمنية في إطار عملية تغيير"، مضيفا أن "الهدف منها تعزيز الحالة الأمنية في المحافظة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء الأحد.

وذكر دويكات أنه "جرى نقل المسؤولين إلى مواقع قيادية أخرى داخل أجهزتهم في محافظات أخرى"، مشيدا "بالدور الأمني الكبير الذي لعبه مسؤولو الأمن في محافظة جنين خلال السنوات السابقة".

وقال إن "قيادة المؤسسة الأمنية ستعمل على تنشيط توجيهات الرئيس، محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية، من أجل توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا" على حدّ قوله.