حماس: نملك أوراق قوة لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية ("حماس")، مساء الأحد، أنها تمتلك "أوراق قوة" لتحقيق صفقة تبادل، لتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما جاء على لسان عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران.

وقال بدران في لقاء بث عبر فضائية "الأقصى" (تابعة للحركة) إن "حماس تمتلك أوراق قوة لتحقيق صفقة تبادل لتحرير الأسرى".

ولم يدل المتحدث، بتفاصيل حول ما تمتلكه الحركة، لكن حماس أكدت سابقا في أكثر من مرة أنها تحتفظ بأربعة إسرائيليين داخل قطاع غزة، دون الكشف عن مصيرهم أو وضعهم الصحي.

ومن بين الإسرائيليين الأربعة جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014، بينما دخل آخران القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وأضاف بدران: "قضية الأسرى على رأس أولويات الحركة، وتعمل بكل الوسائل من أجل حريتهم، وستكون دومًا في الميدان للدفاع عنهم".

ولفت إلى أن "هناك تحركا قانونيا دوليا من حماس إلى جانب العمل السياسي للدفاع عن الأسرى والحفاظ على كرامتهم، ومستعدون لفعل كل ما يلزم لحمايتهم".

وأردف بالقول إن "كل تطور في السجون وكل ضغط من الاحتلال على الأسرى يرفع وتيرة الاستعداد لدى شعبنا والمقاومة للدفاع عنهم".

وتأتي تصريحات القيادي في حماس، بالتزامن مع زيارة وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، إلى القاهرة، لبحث مجموعة من الملفات "ذات الاهتمام المشترك" مع مصر، وذلك في زيارة تستبق الزيارة المرتقبة لعباس كامل إلى تل أبيب، نهاية الشهر الجاري.

وذكرت مصادر مصرية خاصة تحدثت إلى صحيفة "العربي الجديد"، أن الوفد الإسرائيلي سيبحث مع المسؤولين في القاهرة مجموعة من التطورات الأخيرة في إطار الوساطة المصرية مع فصائل قطاع غزة، وأشارت المصادر إلى قلق إسرائيلي من توسع "حماس" في استخدام الطائرات المسيرة.

كما أشارت المصادر إلى أن اللقاء من المقرر أن يتناول آخر ما توصلت إليه القاهرة بشأن مطلب إسرائيلي، في إطار صفقة الأسرى، يتعلق بأدلة حول مصير جنودها المحتجزين لدى حماس".

ويواصل خمسة أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم إداريًا والأسرى هم: كايد الفسفوس (123 يوما)، علاء الأعرج (99 يوما)، هشام إسماعيل أبو هواش (99 يوما)، عياد الهريمي (53 يوما)، لؤي الأشقر (35 يوما).

ووصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نحو 4650 ، بينهم 34 أسيرة، و160 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.