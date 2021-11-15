نابلس: إصابة 26 فلسطينيا في اقتحام لقوات الاحتلال

أصيب 26 فلسطينيا، مساء اليوم، الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال مسؤول الإسعاف والطوارئ في جمعية "الهلال الأحمر"، أحمد جبريل، في بيان، إن "جميع الإصابات وقعت خلال اقتحام قوة إسرائيلية لشارع عَصّيرة، بمدينة نابلس".

وأضاف أن "الحصيلة النهائية لاقتحام شارع عصيرة في نابلس، بلغت إصابتان بالرصاص الحي، إحداها في القدم والثانية في اليد، و24 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع".

ومساء الإثنين، اقتحمت قوة إسرائيلية شارع عصيرة، لاعتقال الشاب عبد الحكيم شاهين، من شقة سكنية.

وأصيب شاهين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وزعمت قوات الاحتلال، في بيان صدر عنها أن "المشتبه بضلوعه في نشاط إرهابي ضد قواتنا، حاول الهروب خلال عملية الاعتقال".

وأضاف البيان الصادر عن شرطة الاحتلال أن "الجنود أطلقوا النار على المشتبه به، مما أدى إلى إصابته ونقل للعلاج في المستشفى. بعد نهاية العلاج سيتم تحويله للتحقيق لدى الشاباك".

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل غازية لتفريق فلسطينيين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام.

ويقع شارع عصيرة، في منطقة مصنفة "أ" تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاق "أوسلو 2" لعام 1995، والذي صنف أراضي الضفة أيضا إلى "ب" وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

ومنذ بداية العام الجاري، نفذت القوات الإسرائيلية 3124 عملية بحث واعتقال في الضفة الغربية حتى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق معطيات لمكتب منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة.