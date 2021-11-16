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وحدة "المستعربين" تختطف 3 شبان من مفرق بيتا

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 19:16

وحدة "المستعربين" تختطف 3 شبان من مفرق بيتا
عناصر وحدة "مستعربين" يعتقلون شابا فلسطينيا، أرشيفية (تصوير: الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتقل عناصر وحدة "المستعربين" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط أنباء عن إطلاق النار باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأظهر مقطع الفيديو قيام عناصر من وحدة "المستعربين" باختطاف الشبان الثلاثة بعد مهاجمتهم بجانب مفرق بيتا في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأظهر الفيديو، اعتداء "المستعربين" على الشبان بالضرب المبرح وسماع صوت صراخهم قبل أن تعتقلهم عقب انضمام وحدة أخرى من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، بأن الشبان الثلاثة هم محمد مشعل من سكان البلدة القديمة في نابلس، ومحمد غسان أبو حويلة، وفوزي أبو ليل وكلاهما من مخيم بلاطة شرقي نابلس.

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#نابلس
#بيتا
#الاحتلال الإسرائيلي
#بلدة حوارة

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