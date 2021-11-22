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الضفة الغربية: مقتل امرأة طعنا على يد زوجها بكفر نعمة

تاريخ النشر: 22/11/2021 - 09:08

الضفة الغربية: مقتل امرأة طعنا على يد زوجها بكفر نعمة
(توضيحية-وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قتلت امرأة تبلغ من العمر (30 عاما)، فجر اليوم الإثنين، جراء تعرضها للطعن من قبل زوجها في بلدة كفر نعمة قضاء رام الله.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة في السلطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، عن مقتل مواطنة من سكان بلدة كفر نعمه إثر تعرضها للطعن على يد زوجها. مشيرا إلى أن الشرطة والنيابة باشرتا بالتحقيق في الجريمة.

وقام الزوج أيضا بضرب والدته وأصابها بجروح وصفت بالمتوسطة، ومن ثم الهرب من موقع الجريمة.

وقامت الشرطة بملاحقة الزوج الذي لاذا بالفرار بعد ارتكاب جريمته، وتجري عمليات بحث وتفتيش في المنطقة.

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#رام الله
#جريمة قتل
#جريمة طعن
#كفر نعمة

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