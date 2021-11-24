ردا على تصريح الرجوب: إطلاق النار على مبنى محافظة جنين

أقدم مجهولون فجر اليوم، الأربعاء، على إطلاق النار صوب مبنى محافظة جنين، وذلك احتجاجا على تصريح للمحافظ أكرم الرجوب الذي صدر منه في إذاعة محلية.

ونفى الرجوب خلال تصريحه "وجود مقاومة مسلحة في جنين"، حيث قال إنه ومنذ توليه منصبه كمحافظ لجنين، لم ير أحدًا يُطلق النار على الاحتلال أو على الجنود أو على المستوطنات، مشيرًا إلى أنه سيلاحق ما وصفها بـ "مظاهر الفلتان" لأنه "لا يوجد مقاومة مسلحة هنا وإنما خروج عن القانون"، وفق قوله.



وأثارت هذه التصريحات غضب "مطلوبين للاحتلال" ما دفعهم للاحتجاج على تصريحات المحافظ، وهي احتجاجات وصلت حدّ إطلاق النار على مبنى المحافظة.

وشهدت أنحاء جنين انتشارا لمسلحين بعد وقفة احتجاجا على تصريحات الرجوب والحملة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية.

ومما يذكر أن مواجهات نشبت في مخيم جنين بين مسلحين والأجهزة الأمنية، إذ ذكر نشطاء أن المواجهات اندلعت بعد دخول قوات الأمن لتنفيذ حملة الاعتقالات في المخيم.

وحسب توثيق كاميرات مراقبة في المكان، فإن عناصر الأمن أطلقوا النار بشكل مباشر نحو الشاب سامي الرخ خلال هروبه عقب مباغتته باقتحام المنزل بشكل مفاجئ، ومن ثم أطلقوا النار نحو مركبة مدنية تقول مصادر خاصة من مخيم جنين إن من كانوا بداخلها عناصر من الجهاد الإسلامي، اعتقدوا أن المسلحين قوّة إسرائيلية خاصّة، فهربوا من المكان.