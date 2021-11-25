الصحة الفلسطينية: وفاة واحدة و266 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة، و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و160 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن حالة الوفاة سجلت في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 30، الخليل 65، قلقيلية 5، جنين 19، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 31، نابلس 16، طوباس 3، أريحا والأغوار 4، طولكرم 1، وقطاع غزة 86.

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 13، الخليل 10، جنين 3، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 11، نابلس 3، طوباس 1، أريحا والأغوار 3، طولكرم 3، قطاع غزة 110".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 38 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 70 مريضا، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.