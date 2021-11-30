اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات واشتباك مسلح مع جنود الاحتلال في نابلس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 13 فلسطينيا بمداهمات لمناطق مختلفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

واندلعت مواجهات، بعد منتصف الليل في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بعد اقتحام قوات الاحتلال محيط قبر يوسف لتأمين أداء المستوطنين لطقوس تلمودية، فيما أطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة في شارع بلاطة عسكر.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بالتزامن مع اقتحام المستوطنين لمحيط قبر يوسف، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الإسفنجي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والقنابل الصوتية بكثافة.

واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية بقنابل الغاز خلال تغطيتهم اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال اقتحامها بلدتي سلواد وكفر نعمة الله.

وأفاد نادي الأسير، بأن المعتقلين من سلواد هم: محمود ماهر حماد، وعبد الرحمن طالب حماد، ومحمود وائل حماد. أما المعتقلين من كفر نعمة، فهم: أحمد زيدان، وعبود أبو عادي، وسامح عبده.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال صبري موسى جبريل، من بلدة تقوع، ومحمد جبر جاد الله، من منطقة الزيتونة في مدينة بيت جالا غربا، بعد دهم منزلي ذويهما، وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، محمد إياد ربايعة بعد مداهمة منزل ذويه في ميثلون قضاء جنين.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط بلدات يعبد وعرابة ومركة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في المحافظة.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الأسير المحرر محمود الحداد، واعتقلت من بلدة حلحول محمد زياد البو، كما داهمت عددا من الأحياء السكنية في بلدة بيت كاحل واعتقلت الأسير المحرر معين محمد بدوي الزهور.