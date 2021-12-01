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كورونا في الضفة وغزة: 3 حالات وفاة و358 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 01/12/2021 - 13:29

كورونا في الضفة وغزة: 3 حالات وفاة و358 إصابة جديدة
حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في الخليل (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 3 حالات وفاة و358 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 261 حالة شفاء في الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة ومثلها في الخليل ومحافظة رام الله والبيرة.

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 47، الخليل 82، جنين 28، طوباس 6، رام الله والبيرة 40، ضواحي القدس 4، نابلس 15، أريحا والأغوار 2، طولكرم 4، قلقيلية 0 وقطاع غزة 130.

وتابعت أن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، وتوزعت حالات التعافي الجديدة، على النحو التالي: بيت لحم 40، الخليل 47، جنين 16، طوباس 3، رام الله والبيرة 22، ضواحي القدس 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 2، طولكرم 5 وقطاع غزة 140".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مصابا بكورونا في العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 86 مصابا، بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الضفة
#قطاع غزة
#كورونا
#فيروس كورونا
#أوميكرون
#الصحة الفلسطينية

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