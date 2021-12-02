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غزة: 3 وفيات و99 إصابة بكورونا وتطعيمات لمواجهة "أوميكرون"

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 09:57

غزة: 3 وفيات و99 إصابة بكورونا وتطعيمات لمواجهة "أوميكرون"
تسيير وحدات متنقلة للتطعيم داخل الأحياء (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 99 إصابة جديدة بالفيروس في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت الصحة في غزة، اليوم الخميس.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أنه تم إجراء826 فحصا مخبريا، أمس الأربعاء.

ولفتت الصحة في تقريرها إلى تعاف 110 حالة جديدة من مصابي كورونا، مبينة أن إجمالي تراكمي المصابين بلغ 187463إصابة، بينما الحالات النشطة بلغت 1408 حالات.

وبلغ إجمالي المتعافين 184404 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1651 حالة وفاة وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

أما بشأن التطعيمات، بلغ عدد الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 510657 شخصا.

وفي غضون ذلك، أكدت خلية الأزمة في وزارة الصحة بغزة، على استنفار كافة الفرق الميدانية وتسيير وحدات متنقلة للتطعيم داخل الأحياء السكنية في القطاع.

وعقدت خلية الأزمة هذا الأسبوع، اجتماعا برئاسة وكيل الوزارة يوسف أبو الريش، لبحث تطورات الحالة الوبائية في أعقاب المخاوف العالمية من انتشار المتحورة الجديدة "أوميكرون" سريعة الانتشار.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان إن خلية الازمة أكدت عزمها على تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المجتمع، والمؤسسات، والمدارس، والجامعات.

وذكر القدرة أن خلية الأزمة راجعت كافة الملفات المتعلقة بالجهوزية والاستعداد لمواجهة الموجة المحتملة، فيما أكدت على ضرورة التزام المواطنين والمؤسسات والقطاعات المختلفة بإجراءات الوقاية والسلامة.

كما أكدت خلية الأزمة في ختام اجتماعها على مأمونية وسلامة التطعيمات المتوفرة ونجاعتها في الحماية من مضاعفات الفيروس.

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