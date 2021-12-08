وفاة و105 إصابات بكورونا بغزة وارتفاع العدوى بالخليل وبيت لحم

توفي شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 105 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضي، في وقت لوحظ الارتفاع بالإصابات والعدوى في محافظتي الخليل وبيت لحم، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحة في غزة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية إلى تعافي 115 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وذكر التقرير أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 187947 إصابة، والحالات النشطة 1437 حالة، وإجمالي المتعافين 184854 حالة، والوفيات 1656 وفاة.

وأفادت الصحة، بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وبشأن التطعيمات، أوضحت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 516446 شخصا.

قال مسؤول ملف كورونا جنوب الضفة الغربية د. عفيف العطاونة إن 95% من مرضى كورونا المدخلين إلى المشافي هم من غير المطعمين، مطالبا الجميع بضرورة تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال إن هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات يسجل منذ أسبوع في محافظتي الخليل وبيت لحم، مؤكدا أن نتائج العينات المسحوبة تظهر أن المنحنى الوبائي يتجه نحو الأعلى في تلك المحافظات، ويوازي هذا الارتفاع إدخالاً ملحوظاً للمشافي.

وأضاف "هناك 42 حالة في مشافي الخليل، 40 منها في غرف العناية المكثفة، و7 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأكد أن فلسطين حتى اللحظة خالية من متحور أوميكرون، كما أظهرت نتائج فحص 130 عينة أخذت عشوائيا بأنها لا تحمل المتحورة الجديدة.