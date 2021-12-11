الانتخابات في الضفة: إغلاق صناديق الاقتراع بمشاركة نحو 65%

أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات المحلية الفلسطينية بمرحلتها الأولى في بلدات الضفة، بمشاركة نحو 65% من الناخبين مساء اليوم، السبت.

وشملت هذه الانتخابات 376 قرية في الضفة الغربية، لكنها لم تجر فعليا إلا في 154 بلدة إذ لم يتقدم أي مرشح في 60 بلدة فيما رشحت قائمة واحدة في 162 قرية حسب لجنة الانتخابات المركزية.

وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة مساء. وأفادت اللجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت 64,79% على أن تعلن النتائج الأحد.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، إن "هذه الانتخابات متواضعة، لكن أهميتها أنها تجري في الأراضي الفلسطينية لأول مرة منذ سنوات، ونحن وضعنا ترتيبات كبيرة، وكل شيء يجري بشكل متميز".

وأوضح ناصر أن "1600 مراقب محلي ودولي يراقبون هذه الانتخابات".

واتخذت تدابير وقاية للناخبين من فيروس كورونا، بحيث ألزم كل ناخب بارتداء الكمامة قبل دخوله مراكز الاقتراع.

وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في المدن الكبرى في آذار/ مارس المقبل.

وغابت المنافسة السياسية الفعلية مع رفض حركة حماس المشاركة في الاقتراع إضافة إلى أنها جرت في القرى الصغيرة فقط، ما دفع غالبية المرشحين إلى خوضها على أنهم "مستقلون".

وقال المحلل السياسي، جهاد حرب، إن "هذه الانتخابات ليست مهمة سياسيا لأنها منظمة في القرى وليس بعد في المدن الكبرى"، مضيفا أنها "غير مجدية في غياب حماس".

وقالت حركة حماس التي تتولى السلطة في قطاع غزة منذ العام 2007، إنها مستعدة للمشاركة في الانتخابات بشرط أن تنظم السلطة الفلسطينية انتخابات تشريعية ورئاسية.

وفي نيسان/ أبريل، نددت الحركة بشدة بقرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت ستكون الأولى منذ 15 عاما، إلى أجل غير مسمى.

وبرر الرئيس الفلسطيني قراره بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت متوقعة أواسط العام الحالي، بأن الانتخابات ليست "مضمونة" في القدس الشرقية المحتلة بسبب رفض إسرائيل.

ويعيش مليونا شخص في قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي فيما يقيم 2,8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.