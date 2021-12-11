كورونا في الضفة وغزة: انخفاض في الوفيات والإصابات الجديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا، بعدما جرى تشخيص حالة وفاة و133 إصابة جديدة و250 حالة شفاء في الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة؛ فيما لم تسجل وفيات جديدة في الضفة.

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 12، بيت لحم 26، طولكرم 5، الخليل 9، سلفيت 3، رام الله والبيرة 19، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 6، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 51، علمًا أنه أجري 2490 فحصا".

وأشارت إلى أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 25، بيت لحم 43، طولكرم 4، الخليل 62، رام الله والبيرة 39، ضواحي القدس 2، طوباس 4، نابلس 16، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 55".

وذكرت الكيلة أن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 90 مصابا، بينهم 17 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.