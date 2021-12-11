  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا في الضفة وغزة: انخفاض في الوفيات والإصابات الجديدة

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 16:13

كورونا في الضفة وغزة: انخفاض في الوفيات والإصابات الجديدة
توضيحية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا، بعدما جرى تشخيص حالة وفاة و133 إصابة جديدة و250 حالة شفاء في الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة؛ فيما لم تسجل وفيات جديدة في الضفة.

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 12، بيت لحم 26، طولكرم 5، الخليل 9، سلفيت 3، رام الله والبيرة 19، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 6، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 51، علمًا أنه أجري 2490 فحصا".

وأشارت إلى أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 25، بيت لحم 43، طولكرم 4، الخليل 62، رام الله والبيرة 39، ضواحي القدس 2، طوباس 4، نابلس 16، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 55".

وذكرت الكيلة أن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 90 مصابا، بينهم 17 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#الضفة
#قطاع غزة
#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حماس تستنكر "حملة التضليل الإعلامي" في انفجار مخيم "برج الشمالي"
حماس تستنكر "حملة التضليل الإعلامي" في انفجار مخيم "برج الشمالي"

2021-12-11

انتخابات مجالس محلية في الضفة
انتخابات مجالس محلية في الضفة

2021-12-11

إضاءة شجرة عيد الميلاد في غزة
إضاءة شجرة عيد الميلاد في غزة

2021-12-11

الأكثر قراءة

«أميرة»... هل يستطيع الفلسطينيّ أن يتكلّم؟

«أميرة»... هل يستطيع الفلسطينيّ أن يتكلّم؟

2021-12-10
ضحايا جرّاء الانفجار بمخيم البرج الشمالي بلبنان

ضحايا جرّاء الانفجار بمخيم البرج الشمالي بلبنان

2021-12-10
نحف: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

نحف: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2021-12-10
ترامب غاضب على نتنياهو بسبب تهنئته بايدن:

ترامب غاضب على نتنياهو بسبب تهنئته بايدن: "اللعنة عليه"

2021-12-10

"طوشة الباصات" 1959: يوم الهبّة... لمّا زغرد الباص (2\3)

2021-12-10