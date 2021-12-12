الانتخابات المحلية بالضفة: القوائم المستقلة تحصل على 71% من المقاعد

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، في المؤتمر صحافي اليوم، الأحد، عن انطلاق الاستعدادات للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم 26 آذار/مارس المقبل.

وأضاف أن عملية تسجيل الناخبين ستبدأ يوم 8 كانون الثاني/يناير المقبل، وسيفتح باب الترشح للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية يوم 8 شباط/فبراير، وتبدأ الدعاية الانتخابية للقوائم المرشحة يوم 13 آذار/مارس.

وأفاد ناصر بأن الاقتراع للمرحلة الثانية سيجري في 66 هيئة محلية تمثل البلديات من الفئتين (أ) و(ب)، وجميع الهيئات المحلية في قطاع غزة، والبالغ عددها 25 هيئة.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر اللجنة في مدينة البيرة، أعلن ناصر عن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، التي جرت في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية.

وقال إن نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الأولى بلغت 66.14% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405,687، مشيرا إلى أن هذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم.

وبلغ عدد المقترعين الإجمالي 268,318، وكانت نسبة الأوراق الصحيحة 96.5%، ونسبة الأوراق البيضاء 1.01% والأوراق الباطلة 2.43%..

وأشار إلى أن أهمية هذه المرحلة تأتي بسبب مشاركة كافة فصائل منظمة التحرير، بالإضافة الى كتل مستقلة.

وأضاف ناصر أن لجنة الانتخابات اجتمعت صباح اليوم في مقرها العام بمدينة البيرة وعبر جهاز الربط التلفزيوني مع مكتبها في غزة، ونظرت في كافة الشكاوى والتقارير المقدمة من هيئات الرقابة، حيث رأت اللجنة أن أيا من هذه الشكاوى لا تؤثر على نتائج الانتخابات، وقد أقرت اللجنة النتائج الرسمية للانتخابات، والتي صدرت بعد أن أنهت طواقم اللجنة عملية فرز الأصوات، وإدارة البيانات وتوزيع المقاعد.

وتابع أنه يتبين من النتائج أن نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت 70.86% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها والبالغة 1,503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14%..

كما أعلنت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي أسماء القوائم ومرشحيها الفائزين بالتزكية في 162 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة.