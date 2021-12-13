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الاحتلال يمنع عشرات العائلات من زيارة أبنائها الأسرى

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 12:49

الاحتلال يمنع عشرات العائلات من زيارة أبنائها الأسرى
تظاهرة أمام "عوفر" بوقت سابق (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهة لزيارة أبنائها في سجون "’هداريم’، وبئر السبع، و’عوفر’"، وذلك للمرّة الثّالثة، بادّعاء عدم تلقّيهم الجرعة الثالثة من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا، بحسب ما أفاد نادي الأسير، اليوم الإثنين.

ونقل نادي الأسير عن عائلات الأسرى، القول، إنّ العديد منهم تلقّوا بالفعل اللقاح، ولكنّ حواجز الاحتلال العسكرية تقوم بإنزالهم من حافلات الصّليب الأحمر التي تقلّهم، علما بأنّ إدارة سجون الاحتلال لم تعلن عن تغيير إجراءاتها في ما يتعلّق بالزّيارة.

وجدّد نادي الأسير مطالبته للصّليب الأحمر الدولي الذي يتولّى المسؤولية الأولى عن تنظيم الزيارات، وكافة الجهات المختصّة بذلك؛ بأخذ دوره الحقيقي في تأمين زيارة الأهالي دون عراقيل.

وأشار إلى أنّه وحتى بعد تلقّي عائلات الأسرى للقاح سابقا فرض الاحتلال تعقيدات إضافية على الزّيارة، واستغلّ الوباء لفرض المزيد من الحرمان وتحويل بعض الإجراءات المؤقتة إلى سياسات ثابتة.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيلي
#الأسرى الفلسطينيون
#سجون الاحتلال
#عائلات الأسرى

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