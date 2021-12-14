مقتل شاب خلال شجار في بيت لحم

قتل الشاب حافظ ذويب (31 عاما)، بعد منتصف الليل، وذلك جراء شجار وقع في بلدة زعترة قضاء بيت لحم، حيث تعرض الشاب لإطلاق نار ودهس خلال الشجار الذي وقع في البلدة.

وأدى الشجار لإصابة شاب آخر، وإحراق مركبة، حيث وصلت قوات الشرطة الفلسطينية للمكان للتحقيق في ظروف وملابسات الشجار وبسط الأمن.

وعقب الشجار، تم إحراق محلات تجارية تابعة لعائلة القاتل في البلدة. فيما تم التوصل إلى هدنة 3 أيام في قضية قتل المغدور حافظ ذويب

وصرح مصدر أمني بالشرطة الفلسطينية في محافظة بيت لحم أنه متابعة للأحداث التي وقعت في بلدة زعترة في ساعات متأخرة من اليل، تم عقد اجتماع للهيئة الأمنية برئاسة المحافظ وبحضور قادة المؤسسة الأمنية في المحافظة".

وأضاف المصدر الأمني "تم توقيف المتهمين الثلاث في قضية القتل، التي أودت بحياة المرحوم حافظ ذويب، وإصابة شقيقه أمجد ذويب، وإحالة التحقيق في القضية إلى جهة الاختصاص القضاء العسكري".