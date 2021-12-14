16 معتقلا بالضفة والاحتلال يقتحم جامعة بير زيت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقال عددا من المواطنين، فيما اقتحمت حرم جامعة بير زيت، وداهمت مبنى كلية العلوم.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 16 شابا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وفي محافظة رام الله، داهم عشرات جنود الاحتلال الحرم الجامعي في بير زيت، وشرعوا باقتحام مبنى كلية العلوم، وذلك قبيل تنظيم أي نشاط طلابي إحياء لذكرى انطلاقة حماس الرابعة والثلاثين.

واندلعت مواجهات في محيط الجامعة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، بعد قيام الشبان بإشعال الإطارات ورشق قوات الاحتلال بالحجارة، أعقبها إطلاق القنابل الغازية والرصاص المعدني.

وأصيب خلال الاقتحام الصحافي معاذ وشحة برصاصة مطاطية قبيل انسحاب دوريات الاحتلال من محيط الحرم الجامعي.

وتلقى المئات من طلبة جامعتي بير زيت والنجاح خلال الأيام الماضية، رسائل تهديد وتحذير من مخابرات الاحتلال، تحذرهم من المشاركة بأنشطة الكتلة الإسلامية.

واعتقلت قوات الاحتلال الجريح نضال عطا، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل والشاب مهدي البرغوثي، كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر محمد تيسير زهران من القرية، علما أنه تحرر قبل أيام بعد أن أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال.

كما اعتقل الاحتلال الشابين نوار مزهر التميمي ومصطفى ليث التميمي بعد اقتحام قرية دير نظام المجاورة، وتخريب بمنزل والد الشهيد فراس التميمي.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال علي العبوشي من مدينة طولكرم، وفادي عبد الفتاح خطاب من بلده كفر اللبد، وعمر عساف وهيثم يعقوب من بلدة فرعون، بعد مداهمة منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة علار شمال المحافظة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عرابي محمود الجواريش من منطقة جبل الموالح، وموسى محمد عبد ربه من قرية الولجة، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وداهم جنود الاحتلال منازل الأشقاء طالب، وطه، واحمد قاسم الشيخ، وعبثوا بمحتوياتها في قرية مراح رباح.

ومن محافظة الخليل، اعتقل جنود الاحتلال جهاد موسى شلالدة ومحمد الكوازبة وهما من سعير، بالإضافة إلى محمد يوسف وراسنة وقسام حلايقة من الشيوخ. واعتقل من القدس، محمد صيام وقصي عبد عليان.