%76 من سكّان الضفة الغربيّة طوّروا أجساما مضادة لكورونا

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل وفاة واحدة، و349 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و316 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما كشفت دراسة أن نحو 76% من سكّان الضفة الغربية المحتلة، طوروا أجساما مضادة للفيروس.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في محافظة نابلس، فيما لم تسجل أي وفيات في قطاع غزة.

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: بيت لحم 50، الخليل 57، رام الله والبيرة 61، ضواحي القدس 5، جنين 15، نابلس 20، طوباس 2، طولكرم 1، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 135"، لافتة إلى أنه تم إجراء 4724 فحصا.

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 35، الخليل 72، رام الله والبيرة 28، جنين 16، نابلس 9، طوباس 4، طولكرم 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 145".

("أ ب أ")

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 100 مصاب، بينهم 12 مصابا يعالَجون بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعيّ.

وفي ما يخصّ جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمواطنين، أشارت الكيلة إلى أن عددها بلغ 3,046,022 جرعة، من بينها 2,210,081 في الضفة، و835,941 في قطاع غزة.

في السياق، أظهرت نتائج مسح ميداني رافقه مسح أمصال لعينة عشوائية لمن هم فوق 18 عاما، أن 75.9% من سكان الضفة، طوروا أجساما مضادة للفيروس.

ونفذ المسح الجامعة العربية الأميركية في جنين، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، لمواكبة التغيرات المتسارعة في الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وتعزيزا لأهمية دراسة الوضع الوبائي الحالي، بهدف تحديد نسبة الأشخاص من المجتمع الذين طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا وقراءة المؤشرات الصحية لدراسة الخارطة الوبائية في محافظات الضفة.

("أ ب أ")

وقام الفريق البحثي، وفقا لبيان للإحصاء، بجمع البيانات خلال الفترة الممتدة بين 14/9/2021 و21/10/2021 من عينة عشوائية ضمت 1,451 شخصا موزعين على 11 محافظة في الضفة الغربية وممن هم فوق 18 عاما.

وتمّ إجراء فحوصات الأمصال باستخدام تقنيات حديثة في مختبرات الجامعة العربية الأميركية لـ911 عينة دم للأفراد الذين لم يمانعوا المشاركة بفحص الأمصال.

وأوضحت نتائج فحوصات مسح الأمصال أن 75.9% من القاطنين في الضفة ممن هم فوق 18 عاما؛ طوروا أجساما مضادة ضد فيروس كورونا، وبنسب متقاربة بين الذكور (74.2%) والإناث (77.5%).

كما أظهرت نتائج الدراسة فروقات ملموسة في تطوير الأجسام المضادة بين الفئات العمرية المختلفة. حيث تبين أن 69.2% من الفئة العمرية 18-29 طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا، مقارنة بـ77.9% من الفئة العمرية 30-49 و84.1% بين الأشخاص الذين أعمارهم 50 فما قوق.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 94.5% من بين الذين تلقوا اللقاح، طوروا أجساما مضادة، وأما الذين لم يتلقوا اللقاح، فإن 53.6% منهم طوروا أجساما مضادة وذلك بسبب الإصابة بالفيروس.

وأفاد 13.6% من المبحوثين بأنهم تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، حيث تفاوتت النسب بشكل ملموس بين الإناث (16.5%) والذكور (10.7%).

وصرّح 52.8% من المشاركين بالدراسة، أنهم تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بنسب متفاوتة بين الذكور (64.3%) والإناث (40.9%).

وأظهرت النتائج أن 51.8% من الذين تلقوا اللقاحات تلقوا لقاح "فايزر"، و27.1% منهم تلقوا لقاح "سبوتنيك لايت"، والنسبة الأقل تلقوا اللقاحات الأخرى المتوفرة.