مطاردة الاحتلال لمنفذي العملية مستمرة.. وانفلات للمستوطنين

تستمرّ مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، لشابين تشتبه في أنهما نفّذا عملية إطلاق نار مساء أمس، الخميس، شمال نابلس، أسفرت عن مقتل مستوطن.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، من موقع البحث قرب قرية برقة، إنّ قوات الاحتلال "عزّزت قواتها القتالية في المنطقة إلى جانب الجهود الاستخباراتية، وسنستمرّ في العمل وتوسيع النشاطات العملياتية كما يتطلّب الأمر. لن نتراجع حتى إلقاء القبض على المنفذين".

وأجرى كوخافي، في وقت سابق الجمعة، تقييمًا أمنيا للوضع، شارك فيه مسؤولون أمنيون، كما جال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدّة بلدات شمالي الضفة الغربية واعتدت على الأهالي فيها وسيطرت على أشرطة المراقبة في المنازل، خصوصًا في قرية بُرقة.

والخميس، قال قائد "فرقة يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، في إحاطة للصحافيين، إن العملية لم تنفّذ من سيارة عابرة.

وتابع بلوط أن أكثر من 10 رصاصات أطلقت على سيارة المستوطنين قرب "حوميش" التي أخليت عام 2005، لكن افتتحت فيها لاحقًا مدرسة دينية يتعلّم فيها 10 مستوطنين.

ويرجّح الاحتلال، وفق هيئة البث الرسمية ("كان 11")، أن شابين فلسطينيين انتظرا سيارة المستوطنين عند المفرق، وأطلقا النار عليها ثم لاذا بالفرار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان.

انفلات للمستوطنين

بالإضافة إلى ذلك، هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، منازل الفلسطينيين بالرصاص في برقة شمال نابلس، وأحرقوا "بركسًا" لأحد الأهالي.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شماليّ الضفة، غسان دغلس، إنّ عشرات المستوطنين هاجموا المنازل في المنطقة الغربية لبلدة برقة، وأضاف أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الكثيف تجاه الأهالي في برقة، وأحرقوا "بركسا".

وأوضح أن الأهالي تصدوا لهجوم المستوطنين الذي يتجمعون بالمئات في مستوطنة "حومش" المخلاة، وينتشرون على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وشهد الشارع الرئيس المحاذي لمستوطنة "حومش" المخلاة انتشارا كبيرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وفر الحماية للمستوطنين، وأغلقه أمام مركبات الفلسطينيين، ومارسوا أعمال عربدة ورددوا الشعارات والهتافات العنصرية الداعية لقتل العرب.

كما حطّم مستوطنون، الجمعة، عددا من المركبات قرب مدخل بلدة سبسطية شمال نابلس.

وأفاد رئيس البلدية، محمد عازم، بأن المستوطنين هاجموا كراجا لتصليح المركبات، وحطّموا المركبات المتوقفة على مقربة منه.

وأضاف أن الاحتلال داهم عدة منازل على مدخل البلدة، والقريبة من مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين، في ظل انتشار واسع لجنود الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس.