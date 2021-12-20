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إطلاق نار ومواجهات باقتحام الاحتلال للسيلة الحارثية

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 07:45

إطلاق نار ومواجهات باقتحام الاحتلال للسيلة الحارثية
قوات الاحتلال في السيلة الحارثية، فجر اليوم (الجيش الإسرائيلي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبيل فجر اليوم، الإثنين، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وأخذت قياسات منزل ذوي الأسيرين غيث وعمر جرادات، ومنزل خالهما الأسير محمد يوسف جرادات، تمهيدا لهدمهما.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية قولها إن أكثر من 20 آلية عسكرية اقتحمت السيلة الحارثية، وداهمت منزل المواطن أحمد محمد ياسين جرادات والد الأسيرين غيث وعمر، بعد أن نشرت القناصة على أسطح المنازل.

وتزعم سلطات الاحتلال بأن الشقيقين غيث وعمر نفذا عملية لإطلاق نار قُتل خلالها مستوطن قرب مستوطنة حوميش "المخلاة" جنوب جنين قبل عدة أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين غيث وعمر وخالهما محمد، إضافة إلى ثلاثة آخرين من البلدة فجر أمس الأحد.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن قواته تعرضت أثناء اقتحامها السيلة الحارثية لإطلاق نار كثيف، وأن القوات ردت على إطلاق النار.

وجرت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ألقى خلالها الشبان الحجارة باتجاه القوات، فيما أطلقت القوات نيران لتفريق المظاهرات، بحسب جيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال، أمس، إنه اعتقل سبعة مواطنين من السيلة الحارثية فجر أمس، على خلفية عملية إطلاق النار ومقتل مستوطن، يوم الخميس الماضي. وبين المعتقلين الشقيقين غيث وعمر جرادات، بادعاء تنفيذهما العملية، والآخرين مشتبهين بمساعدتهما.

وادعى جيش الاحتلال أنه ضبط خلال عملية الاعتقال بندقيتين من طراز "إم-16" وبندقية من طراز "كارلو". وبحسب ادعاء الاحتلال فإن هذه الأسلحة استخدمت من أجل تنفيذ العملية، الخميس الماضي.

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#الضفة الغربية
#السيلة الحارثية
#غيث وعمر جرادات
#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#عملية إطلاق نار

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